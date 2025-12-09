  • BIST 11204.67
Harmancı: Gönyeli ve Kanlıköy göleti taştı; Levent okullarına 1 günlük tatil

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bölgede yaşanan su taşkınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Harmancı, yağışın etkisinden çok göletlerin taşmasının kentteki su seviyelerini kritik düzeye çıkardığını belirtti.

“Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Göleti Taştı”

Harmancı yaptığı açıklamada, Kanlıköy barajının da taştığına dair son bilgilerin kendilerine ulaştığını belirtti. Hem Gönyeli Barajı hem de Kanlıköy Göletinin taşmasının, Lefkoşa genelindeki derelerde su seviyesini ciddi biçimde yükselttiğini vurguladı.

Taşkınköy’de Dere Taştı, Şimdilik Tehdit Yok

Başkan Harmancı, Taşkınköy Dereli Sokak civarında derenin taştığını ancak şu an için bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Bölgede ekiplerin sürekli takipte olduğu belirtildi.

Kapalı Yol: Hastane Çemberi – Ortaköy Işıkları

Harmancı, şu an için tek kapalı yolun Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası olduğunu açıkladı. Derelerde yükselişin devam ettiğini, kontrollü şekilde izleme yapıldığını söyledi.

Gönyeli Barajından Gelen Su Hastane İçinden Akıyor

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise Gönyeli Barajı’ndan gelen suyun hastane içerisinden geçtiği oldu. Harmancı, durumun yakından takip edildiğini ve Sivil Savunma’nın bilgilendirildiğini belirtti.

Levent Okullarında 1 Günlük İdari Tatil

Risk değerlendirmesi kapsamında Levent College ve Levent İlkokulu, belediyenin tavsiyesi üzerine 1 günlük idari tatil kararı aldı.

Uyarı: Belediyenin Duyuruları Yakından Takip Edilmeli

Harmancı, kent halkına resmi duyuruları takip etmeleri çağrısını yineledi. Belediyenin sahada aktif şekilde çalıştığını ve gelişmelerin düzenli olarak aktarılacağını belirtti.

