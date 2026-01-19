Silahlı saldırıda zanlılar dört gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da bir oto galeriye düzenlenen ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı soruşturması kapsamında A.K, F.Y, H.B.E, A.D, E.Y ve B.G, bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların dört gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, iki zanlının olayla bağlantısının tespit edilmemesi nedeniyle serbest bırakıldığını söyledi.

Zanlılar aleyhinde, “Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalde Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlamaları bulunuyor.

- Polis olguları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen davada, iddia makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ve zanlı avukatları hazır bulundu.

Olayla ilgili olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, olayın 6 Ocak’ta saat 10.21’de Uluhan Oto Galeri önünde meydana geldiğini kaydetti.

Turgal, zanlılar H.B.E, A.D, E.Y ve halen aranan şahısların temin ettiği beyaz renkli plakasız motosiklet ile zanlı F.K ve halen aranmakta olan şahısların temin etmiş olduğu kask ve tabancaların zanlı A.K’nin tasarrufunda bulunduğunu dile getirdi.

Turgal, zanlı A.K’nin olay yerine gelerek altı el ateş ettiğini ve oto galeride bulunan Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran’ı vurarak ağır yaraladığını, bazı araçların da hasar görmesine sebep olduğunu söyledi.

Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Turgal, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Olayda kullanılan motosikletin yanı sıra, kask, 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 canlı merminin emare olarak alındığını kaydeden Turgal, meseleyle ilgili zanlı A.K ile F.Y’nin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Turgal, zanlı A.D’nin Beyarmudu’nda, zanlı H.B.E’nin Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, zanlı E.Y’nin İskele’de ve diğer zanlılarında ikametgahlarında tespit edilip tutuklandığını dile getirdi.

Zanlılar A.K, F.Y, H.B.E, A.D ve E.Y’nin gönüllü ifade verdiğini aktaran Turgal, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin halen devam ettiğini belirtti.

Turgal, ayrıca diğer zanlıların ise polise verdiği sözlü beyanların araştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

Oto galerideki kamera görüntülerinin dışında KKTC genelindeki güvenlik kameralarının da mercek altına alındığını dile getiren Turgal, kameraların incelenmeye devam edildiğini söyledi.

Turgal, zanlı H.B.E ve A.D’nin gönüllü ifadeleri doğrultusunda olayda kullanılan motosikleti bıraktıkları arazide inceleme yapıldığını ve motosiklete ait olduğu düşünülen bir parçanın arazide tespit edildiğini dile getirdi.

Meseleyle ilgili aranan şahısların olduğunu belirten Turgal, alınması gereken birçok ifadenin olduğunu belirterek zanlıların dört gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatları dört günlük tutukluluğa itiraz etmezken, tahkikat memuruna bazı sorular yönelterek iddialarda bulundu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlıların dört gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Haber: Mehmet Kara - TAK