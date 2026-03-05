  • BIST 12433.5
Son cemre toprakla buluştu

“Ateş parçası” veya “kor halindeki ateş” anlamına gelen cemrenin sonuncusu bugün toprağa düştü.
Son cemre toprakla buluştu

“Ateş parçası” veya “kor halindeki ateş” anlamına gelen cemrenin sonuncusu bugün toprağa düştü.

Doğanın uyanışını müjdeleyen “cemre” düşme takviminde üçüncü aşamaya gelindi.

“Ateş, kor, köz” gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat’ta havaya düştü.

İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor.

Doğanın uyanışı olarak uyanışı olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

“Cemre düşmesi” ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

