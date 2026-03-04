  • BIST 12433.5
Öldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TAM Parti'de yaprak dökümü devam ediyor

Tam Parti Genel Kordinatörü Ertan Kaygan, partiden istifa etti
TAM Parti'de yaprak dökümü devam ediyor

Tam Parti Genel Kordinatörü Ertan Kaygan, partiden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Kaygan, yaptığı yazılı açıklamada 01 Mart 2026 tarihi itibarıyla Tam Parti’den ayrıldığını belirtti.

Son günlerde bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Kaygan, partinin kuruluş sürecinde mağdurların ve mazlumların sesi olma inancıyla yola çıktıklarını söyledi. Kaygan, liyakat, demokrasi ve adalet temelinde toplumun her kesimini eşit gören bir siyaset anlayışı için mücadele verdiklerini vurguladı.

Ancak son dönemde parti içerisinde bazı grupların anlam veremediği bir yapılanma içine girdiğini savunan Kaygan, özellikle şahsına yönelik itibarsızlaştırma girişimleri ve kişisel hesaplaşmaların yaşandığını ileri sürdü.

Kaygan'ın açıklaması şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU
Kuruluşundan bu yana kurucu üyesi ve mensubu olduğum Tam Parti’den 01 Mart 2026 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Bugün bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.
Mağdurların ve mazlumların partisi olma inancıyla çıktığımız bu yolda; liyakat, demokrasi, adalet ve toplumun her kesimini eşit gören bir siyaset anlayışını inşa etmek adına mücadele verdik. Ancak son dönemde parti içerisinde bir grubun anlam veremediğim yapılanma çabaları, kişisel hesaplaşmaları ve özellikle şahsımı hedef alan itibarsızlaştırma girişimleri; inandığım siyaset anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Enerjisini milletimize hizmete harcaması gereken bir yapının iç mücadelelere yönelmiş olması beni derinden üzmüştür. Bu durum yalnızca şahsımı değil, ailemden ayrı görmediğim ve birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarımı da incitmiştir.
Tarafıma yöneltilen asılsız iddiaları, partinin en üst yönetiminin gerçekleri bildiği düşüncesiyle bir süre sessizlikle takip etmeme rağmen herhangi bir açıklama yapılmamış; aksine aynı çevre tarafından ekip arkadaşlarıma yönelik küçük düşürücü ifadelerin kullanılmasına göz yumulmuştur. Bu tablo karşısında suskun kalmam mümkün değildir.
Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; parti bünyesinde birlikte mücadele ettiğim, zor zamanlarda omuz omuza yürüdüğüm arkadaşlarımın yeri benim için her zaman ayrı olacaktır. Samimiyetlerine, gayretlerine ve ülkemiz adına taşıdıkları iyi niyete inancım tamdır.
Benim ayrılığım bir kırgınlığın değil, bir duruşun sonucudur. Kişisel onurumu ve siyasi ilkelerimi korumak adına bu kararı almış bulunuyorum.
Bu tarihten itibaren yapacağım tüm açıklamalar ve ortaya koyacağım görüşler yalnızca şahsımı bağlamaktadır. Herhangi bir siyasi partiyle organik ya da resmi bir bağım bulunmamaktadır. Aynı şekilde ilgili partinin yapacağı açıklamalar da tarafımı bağlamayacaktır.
Tam Parti’ye siyasi hayatında başarılar dilerim.
Bundan sonraki süreçte de milletimize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğum kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ertan Kaygan

