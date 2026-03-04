U16 Basketbol Karmamız Türkiye Şampiyonası’na Galibiyetle Başladı

Türkiye Şampiyonası’nda ilk gün maçına çıkan U16 Basketbol Karmamız, turnuvadaki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası’na katılan KKTC U16 Erkek Karmamız, turnuvadaki ilk maçında etkili bir performans ortaya koyarak rakibi Kahramanmaraş’ı 80-46 mağlup etti

Baştan sona üstün bir performans ortaya koyan karmamız, hem savunmada hem hücumda etkili bir oyun sergileyerek organizasyona moralli bir başlangıç yaptı.

Turnuvanın ilk gününde alınan bu sonuç, takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilirken, teknik ekip ve sporcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

U16 Karmamız, şampiyonadaki ikinci maçını yarın (5 Mart 2026) Kayseri Koleji’ne karşı oynayacak. Karmamız, mücadeleden galibiyetle ayrılarak şampiyonada yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.