Caesar Larnaka Gençler Birliği'nden farklı galibiyet: 86-52

Kılıf & Kılıf ProLig 4. hafta kapanış maçında, İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği, Base Basketball Kyrenia’yı 86-52 mağlup ederek haftayı farklı bir galibiyetle kapattı.

Maça etkili başlayan Gençler Birliği ilk periyodu 26-8’lik skorla önde tamamladı. Bu bölümde yakalanan 10-0’lık seri, karşılaşmanın erken kopmasını sağladı. Devre boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan İskele temsilcisi, savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarıyla farkı açmaya devam etti.

Üçüncü periyotta Base Basketball Kyrenia toparlanma sinyalleri verdi. Bu periyotta 18-24’lük skor üreten Base Basketball Kyrenia ekibinde Ngoran Ray Allen Lebel ve Toukorou Yohan 8’er sayıyla öne çıktı. Ancak son periyotta Caesar Larnaka Gençler Birliği kontrolü yeniden ele alarak farkın kapanmasına izin vermedi.

Maç boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Joseph Baya Owono, galibiyetin mimarlarından biri oldu. Penka I. Valere ise 17 sayı ve 12 ribaundluk double-double performansıyla takımına önemli katkı sağladı.