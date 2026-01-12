  • BIST 12327.84
Basketbol ProLig’de haftanın maç programı açıklandı

ProLig’de 13–17 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Basketbolseverleri hafta boyunca birbirinden çekişmeli mücadeleler bekliyor.
Maç Programı:

13 Ocak 2026 Salı – 18.00 | Atatürk S.S
Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi – Çetinkaya TSK

13 Ocak 2026 Salı – 20.00 | Atatürk S.S
Soyer Egemen – Ada Spor

15 Ocak 2026 Perşembe – 20.00 | İskele S.S
Larnaka Gençlerbirliği – Base Kyrenia

16 Ocak 2026 Cuma – 19.30 | E/Akacan S.S
Akdeniz Spor Birliği – Soyer Egemen

17 Ocak 2026 Cumartesi – 15.00 | MGA S.S
Ada Spor – Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi

Karşılaşmalar ProLig kapsamında oynanacak.

