Basketbol ProLig’de haftanın maç programı açıklandı

ProLig’de 13–17 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Basketbolseverleri hafta boyunca birbirinden çekişmeli mücadeleler bekliyor.
Maç Programı:
13 Ocak 2026 Salı – 18.00 | Atatürk S.S
Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi – Çetinkaya TSK
13 Ocak 2026 Salı – 20.00 | Atatürk S.S
Soyer Egemen – Ada Spor
15 Ocak 2026 Perşembe – 20.00 | İskele S.S
Larnaka Gençlerbirliği – Base Kyrenia
16 Ocak 2026 Cuma – 19.30 | E/Akacan S.S
Akdeniz Spor Birliği – Soyer Egemen
17 Ocak 2026 Cumartesi – 15.00 | MGA S.S
Ada Spor – Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi
Karşılaşmalar ProLig kapsamında oynanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.