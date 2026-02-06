  • BIST 12433.5
Basketbol Pro Lig'de Devre Arası Tablosu Netleşti

Oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği, namağlup lider olarak devre arasına girdi.
Basketbol Pro Lig’de Devre Arası Tablosu Netleşti

Basketbol Pro Lig’de 2025–2026 sezonunun ilk devresi tamamlanırken, 6. hafta sonunda oluşan puan durumu belli oldu.  Oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği, namağlup lider olarak devre arasına girdi.

Ersin ORKOZ

Ligde ikinci sırada Akdeniz Spor Birliği yer alırken, Soyer Altınbaş Kıbrıs üçüncü basamakta bulunuyor. Orta sıralarda rekabetin sürdüğü ligde, alt sıralarda yer alan ekipler ise ikinci devre öncesinde toparlanma arayışında.

6. Hafta Sonu İtibarıyla Puan Durumu:

Caesar Larnaka Gençler Birliği – 6 maç, 6 galibiyet

Akdeniz Spor Birliği – 6 maç, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet

Soyer Altınbaş Kıbrıs – 6 maç, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet

China Bazaar Ada – 6 maç, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet

Çetinkaya – 6 maç, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet

Base Basketball Kyrenia – 6 maç, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet

Soyer Egemen – 6 maç, 0 galibiyet, 6 mağlubiyet

Basketbol Pro Lig’de ikinci devrenin, şampiyonluk ve play-off mücadelesi açısından daha büyük bir rekabete sahne olması bekleniyor.

