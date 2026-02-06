Basketbol Pro Lig’de Devre Arası Tablosu Netleşti

Basketbol Pro Lig’de 2025–2026 sezonunun ilk devresi tamamlanırken, 6. hafta sonunda oluşan puan durumu belli oldu. Oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği, namağlup lider olarak devre arasına girdi.
Ersin ORKOZ
Ligde ikinci sırada Akdeniz Spor Birliği yer alırken, Soyer Altınbaş Kıbrıs üçüncü basamakta bulunuyor. Orta sıralarda rekabetin sürdüğü ligde, alt sıralarda yer alan ekipler ise ikinci devre öncesinde toparlanma arayışında.
6. Hafta Sonu İtibarıyla Puan Durumu:
Caesar Larnaka Gençler Birliği – 6 maç, 6 galibiyet
Akdeniz Spor Birliği – 6 maç, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet
Soyer Altınbaş Kıbrıs – 6 maç, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet
China Bazaar Ada – 6 maç, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet
Çetinkaya – 6 maç, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet
Base Basketball Kyrenia – 6 maç, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet
Soyer Egemen – 6 maç, 0 galibiyet, 6 mağlubiyet
Basketbol Pro Lig’de ikinci devrenin, şampiyonluk ve play-off mücadelesi açısından daha büyük bir rekabete sahne olması bekleniyor.
