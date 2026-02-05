Sahte diploma davası: Sanık Fatma Ünal Juju’nun davası 16 Şubat’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık F.Ü., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşma, 16 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Bugünkü duruşmada meselenin tahkikat memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, iddia makamının tanığı olarak dinlenmeye devam edildi.
Koral, bugün mahkemeye yeni emareler sunmasıyla birlikte davayla ilgili emare sayısı 41’e yükseldi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi, duruşmanın 16 Şubat Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.
