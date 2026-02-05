  • BIST 12433.5
"Borcu olanların elektriği 9 Şubat'ta kesilecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 675 TL ve üzeri borcu olanların elektriklerinin 9 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
"Borcu olanların elektriği 9 Şubat'ta kesilecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 675 TL ve üzeri borcu olanların elektriklerinin 9 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

KIB-TEK yaptığı açıklamada, Kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolmuş (Aralık 2025 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlarla birlikte Kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 9 Şubat’ta kesileceğini belirtti. 

Abonelerin mağdur olmaması için gerekli ödemeleri yapmaları istendi.

