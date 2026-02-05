23. Orkide Yürüyüşü 5 Nisan Pazar günü citta slow Lefke'de gerçekleşiyor

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, Lefke Atatürk Parkı önünden sabahı 09.30’da başlayacak 23. Orkide Yürüşü’nün biletleri, 350 TL bağış karşılığında; Deniz Plazalar ile Telsim Ortaköy Shop, Magic Touch, TaşEV/Lefkoşa ve Lefke Belediyesi’nden temin edilebilecek.

23. Orkide Yürüyüşü ile ilgili olarak Lefkoşa TaşEV’de düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, yürüyüşün gerçekleşeceği Lefke ilçesi Belediye Başkanı Aziz Kaya, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar, Girne Con Kahve Direktörü Aslı Şadi ile Medya Sponsorları olan BRT’yi temsilen Yayın Planlama ve Denetleme Amiri Fezile Aziz ve Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu katıldı.

-Prof. Dr. Mustafa Camgöz: “Kanser yaşamın bir parçası…”

Bilgilendirme toplantısına Londra’dan çevrimiçi katılan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, kanser araştırmalarında gerekleştirdikleri umut verici çalışmalara değinerek geliştirdikleri ve nöroblastom da dahil kanserin dağılmasını önleyebilecek yeni nesil ilaçtan bahsetti.

Kanserin yaşamın ve yaşayan bedenin bir parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Camgöz, bu bilinçle hareket etmek gerektiğini belirterek, Nöroblastom konusunda kaydettikleri gelişmeleri içeren bilgilerin yürüyüş günü dağıtılacak ilerleme raporunda detaylarıyla paylaşılacağını söyledi.

-Özge Özbekoğlu: “Tüm dünyaya örnek bir iş birliği…”

Konuşmasında KAV ile 5 yıldır olan iş birliğine ve yürüttükleri ortak çalışmalara dikkat çeken CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu bu iş birliğinin ve yürütülen çalışmaların bütün dünyaya örnek olması gerektiğine vurgu yaparak etkinliğin gerçekleşeceği Lefke Belediye Başkanı başta olmak üzere bu yıl ilk kez medya sponsoru olan BRT ile yıllardır desteğini sürdüren Play FM sahibi Ali Dervişoğlu’na ve Telsim anasponsoru ile tüm sponsorlara teşekkür etti.

-Aziz Kaya: “5 Nisan’da herkesi Lefke’de ağırlamaktan onur duyacağız…”

Sözlerine, “Tüm paydaşlar gibi biz Lefke sakinleri için de bu önemli etkinliğe ikinci kez ev sahipliği yapmak gurur kaynağı” diyerek başlayan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya iki vakfa ve tüm sponsorlara teşekkür etti ve herkesi 5 Nisan Pazar günü citta slow Lefke’de gerçekleşecek 23. Orkide Yürüyüşü’ne davet etti.

-Sefer Tüz: “Yürüyüş, yalnız değilsiniz demenin ve birlikte daha güçlü olduğumuzu hissettirmenin bir yolu…”

Sözlerine, topluma katkı sağlamayı sadece bir sorumluluk değil, işlerinin ve değerlerinin doğal bir parçası olarak gördüklerini kaydederek başlayan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, ikinci kez Lefke’de gerçekleşecek olan 23. Orkide Yürüyüşü’nün sadece bir yürüyüş olmadığını, kanserle mücadeledenin dayanışmanın, umudun ve birlikte olmanın güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Tüz, “Telsim olarak sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü böylesine anlamlı çalışmalara destek vermeyi çok önemsiyoruz ve herkesi 5 Nisan’da Lefke’ye bekliyoruz” dedi.

-Hasan Çağlar: “Dima Ailesi olarak bu yıl da yürüyüşte yerimizi alacağız…”

“23 yıldır Orkide Yürüyüşü’ne destek veriyoruz ve yine aynı heyecan ve tutkuyla organizasyondaki yerimizi alacağız” diyen Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar, yürüyüşe katılımın her geçen yıl artmasından duydukları mutluluğu vurguladı.

-Ali Dervişoğlu: “Keyifli bir güne hazırlanıyoruz…”

Orkide Yürüyüşü medya sponsorlarından Play FM’in sahibi Ali Dervişoğlu da bilgilendirme toplantısında “tüm katılımcıların keyifli bir gün geçirmesi için hazırlanıyoruz” diyerek tüm vatandaşları bu güzel yürüyüşe beklediğini ifade etti.

-Şadi: “Toplum farkındalığının artarak devam etmesini umuyoruz…”

Girne Con Kahve Direktörü Aslı Şadi de “Girne Con Kahve ailesi olarak dün de buradaydık, bugün de buradayız yarın da burada olmaya devam edeceğiz” diyerek topluma yardım etmenin kendileri için bir şeref olduğunu vurguladı ve toplum farkındalığının artarak devam etmesini umduklarını kaydetti.

-Aziz: “Birlikte daha güçlüyüz…”

Bu yıl ilk kez Orkide Yürüyüşü’ne Medya sponsoru olan BRT kurumunu temsilen bilgilendirme toplantısına katılan Yayın Planlama ve Denetleme Amiri Fezile Aziz de “KAV ve CENGO-V vakıflarının birlikte düzenlediği 23. Orkide Yürüyüşü’ne Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak medya sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz ve birlikte daha güçlüyüz” diyerek herkesi 5 Nisan’da Lefke’ye beklediklerini kaydetti.