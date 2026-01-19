  • BIST 12433.5
Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu geliri, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'ne teslim edildi

Maratondan elde edilen 4 milyon 503 bin TL’lik gelir, Engelsiz Yaşam Evi’ne aktarıldı
Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu geliri, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne teslim edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Kahve Dünyası ana sponsorluğu ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği maratondan elde edilen gelir, Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim edildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, elde edilen bağış, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği adına Güliz Kaner’e LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.

Mehmet Harmancı: EN ÖZEL ADIMLARIMIZI YİNE HEP BERABER ATTIK

LTB Başkanı Harmancı, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner’le yapılan görüşmelerde merkezin bir spor salonuna ihtiyacı olduğunun kendilerine iletildiğini ifade ederek, “Tam donanımlı bir spor salonunun bu merkeze çok gerekli olduğunu düşündük ve bunun için yola çıktık.” dedi.

Maratonun her yıl toplumsal bir fayda amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Harmancı, “Ekim ayı Lefkoşa ve ülkemizde hem sporla hem de iyilikle anılıyor. 17 binin üzerinde kayıt olması bunun en güzel göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Bu başarının ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu belirten Harmancı, “Bu tek başına başarılabilecek bir iş değil. Ekip arkadaşlarımızın emeği ve sponsorlarımızın desteğiyle mümkün oldu. Bugün bu maraton sayesinde Engelsiz Yaşam Evi’ne 4 milyon 503 bin Türk Liralık bir katkı sağlıyoruz. Bu spor salonu için atılan ilk adım. Daha nice sosyal projelerin de toplumun sahiplenmesiyle hayata geçeceğine inanıyorum.” dedi.

Harmancı ayrıca, “Engelsiz Yaşam Evi’nin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan” Güliz Kaner’e, Kahve Dünyası’na ve LTB çalışanlarına teşekkür etti.

GÜLİZ KANER: SÜRDÜRÜLEBİKİR BİRR SİSTEM KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği adına konuşan Güliz Kaner ise, bağışı Engelsiz Yaşam Evi’nde kalan ve ileride yatılı olarak kalacak tüm bireyler adına aldığını belirterek, LTB’ye ve maratonun sponsorlarına teşekkür etti.

Spor Kompleksi projesinin çizim aşamasına başlandığını ifade eden Kaner, “Böyle bir merkezi ayakta tutabilmek için çok yönlü destek gerekiyor. Biz dernek olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kaner, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile yapılan özel protokol sayesinde merkezin fizyoterapi bölümünün hizmete açılacağını, dışardan hasta kabul edilerek merkeze gelir sağlanacağını kaydetti. Kaner, ayrıca, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında 4. sınıf öğrencilerinin merkezde staj yapacağını belirtti.

Yatılı ve günlük hizmet alan tüm gençlerin fizyoterapi ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını vurgulayan Kaner, yakın zamanda vefat eden Zeynep Efe’yi anarak, yatılı bölümün “Zeynep Efe” adıyla hizmet vereceğini açıkladı.

GÖKSEL TOPAL: BU ORGANİZASYONUN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Kahve Dünyası direktörlerinden Göksel Topal da yaptığı konuşmada, Lefkoşa Maratonu’nda yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Topal, maratondan elde edilen gelirle Engelsiz Yaşam Evi gibi önemli bir merkeze katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

