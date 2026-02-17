  • BIST 12433.5
  • Altın 6928.01
  • Dolar 43.7283
  • Euro 51.8239
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD'den İran yakınlarına yoğun savaş gemisi ve savaş uçağı sevkiyatı

2026’nın en güçlü pasaportları belli oldu!

» »
Henley Pasaport Endeksi 2026 raporu yayımlandı.
2026’nın en güçlü pasaportları belli oldu!

Singapur 192 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla dünyanın en güçlü pasaportu unvanını korurken, Türkiye 113 ülkeye erişimle listede 45. sırada yer aldı. Rusya ile aynı sırayı paylaşan Türkiye için en büyük engel, Avrupa ve ABD seyahatlerindeki vize zorunluluğu olmaya devam ediyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanan ve 199 pasaportun gücünü ölçen Henley Pasaport Endeksi’nin Ocak 2026 sonuçları paylaşıldı. Küresel seyahat özgürlüğünün karnesi niteliğindeki raporda, pasaportlar arasındaki uçurumun son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı dikkat çekti.

Türkiye 45. sıraya yerleşti: Rusya ile omuz omuza

Türkiye, 2026 yılı listesinde 113 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile giriş imkanı sağlayarak dünya genelinde 45. sırada yer aldı. Geçmiş yıllara oranla sıralamada hafif bir toparlanma gözlense de, Türk vatandaşlarının küresel hareketliliği hala önemli kısıtlamalarla karşı karşıya. Özellikle Avrupa Birliği (Schengen bölgesi) ve ABD gibi kritik destinasyonlardaki vize zorunluluğunun sürmesi, Türkiye’nin üst sıralara tırmanmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Diplomatik ve ekonomik ilişkiler seyahat özgürlüğünü şekillendiriyor

Uzmanlar, Türkiye’nin sıralamadaki konumunun sadece turistik değil, diplomatik ve ekonomik bir yansıma olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin Rusya ile aynı puanı paylaşması, her iki ülkenin de benzer bölgesel ve diplomatik dinamikler içinde hareket ettiğini gösteriyor. Seyahat özgürlüğündeki bu sınırlamalar, Türk iş dünyası ve bireysel gezginler için zaman ve maliyet kaybı anlamına gelmeye devam ediyor.

Singapur ve Afganistan arasındaki "hareketlilik uçurumu" büyüyor

Listenin zirvesinde 192 ülkeye kapıları açan Singapur, üst üste üçüncü kez dünyanın en güçlü pasaportu seçilerek bir rekor kırdı. Listenin sonunda ise sadece 24 ülkeye erişim sağlayabilen Afganistan yer alıyor. Henley & Partners CEO'su Juerg Steffen, bu durumu "hareketlilik uçurumu" olarak tanımlayarak, en üstteki ile en alttaki pasaport arasındaki farkın 168 ülkeye çıktığına ve küresel eşitsizliğin derinleştiğine dikkat çekti.

2026’nın en güçlü ilk 5 pasaportu:

  1. Singapur: 192 ülke

  2. Japonya: 187 ülke

  3. Güney Kore: 187 ülke

  4. Danimarka, Lüksemburg, İspanya, Finlandiya: 186 ülke

  5. Almanya, İtalya, Hollanda: 185 ülke

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 56 yaşında ama zirvede! Jennifer Lopez fit haliyle şaşırttı13 Şubat 2026 Cuma 21:51
  • Bilim kurgu gerçek oluyor: Beyni gençleştiren o madde ilk kez görüntülendi13 Şubat 2026 Cuma 14:49
  • Göbeklitepe’nin Ötesi: 12 Bin Yıllık Medeniyet Ağı Ortaya Çıktı13 Şubat 2026 Cuma 13:44
  • Az uyuduğumuzda neden daha enerjik hissederiz?13 Şubat 2026 Cuma 09:43
  • İdeal uyku için yeni öneri: Termostatı 24’e ayarlayın12 Şubat 2026 Perşembe 21:13
  • Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor12 Şubat 2026 Perşembe 13:17
  • Yemekten sonra tatlı isteğini bastırmak mümkün12 Şubat 2026 Perşembe 12:12
  • Kedinizin gizli kimliği mırıltısında saklı! Bilim insanları "parmak izini" buldu12 Şubat 2026 Perşembe 10:14
  • Bel ağrısında doğru bilinen yanlışlara uzman uyarısı: MR sonucu değil, bütüncül değerlendirme önemli12 Şubat 2026 Perşembe 09:19
  • "Neden bu şarkıyı çok seviyorum?" demeyin, suçlusu genleriniz olabilir10 Şubat 2026 Salı 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti