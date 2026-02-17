2026’nın en güçlü pasaportları belli oldu!

Singapur 192 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla dünyanın en güçlü pasaportu unvanını korurken, Türkiye 113 ülkeye erişimle listede 45. sırada yer aldı. Rusya ile aynı sırayı paylaşan Türkiye için en büyük engel, Avrupa ve ABD seyahatlerindeki vize zorunluluğu olmaya devam ediyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanan ve 199 pasaportun gücünü ölçen Henley Pasaport Endeksi’nin Ocak 2026 sonuçları paylaşıldı. Küresel seyahat özgürlüğünün karnesi niteliğindeki raporda, pasaportlar arasındaki uçurumun son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı dikkat çekti.

Türkiye 45. sıraya yerleşti: Rusya ile omuz omuza

Türkiye, 2026 yılı listesinde 113 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile giriş imkanı sağlayarak dünya genelinde 45. sırada yer aldı. Geçmiş yıllara oranla sıralamada hafif bir toparlanma gözlense de, Türk vatandaşlarının küresel hareketliliği hala önemli kısıtlamalarla karşı karşıya. Özellikle Avrupa Birliği (Schengen bölgesi) ve ABD gibi kritik destinasyonlardaki vize zorunluluğunun sürmesi, Türkiye’nin üst sıralara tırmanmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Diplomatik ve ekonomik ilişkiler seyahat özgürlüğünü şekillendiriyor

Uzmanlar, Türkiye’nin sıralamadaki konumunun sadece turistik değil, diplomatik ve ekonomik bir yansıma olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin Rusya ile aynı puanı paylaşması, her iki ülkenin de benzer bölgesel ve diplomatik dinamikler içinde hareket ettiğini gösteriyor. Seyahat özgürlüğündeki bu sınırlamalar, Türk iş dünyası ve bireysel gezginler için zaman ve maliyet kaybı anlamına gelmeye devam ediyor.

Singapur ve Afganistan arasındaki "hareketlilik uçurumu" büyüyor

Listenin zirvesinde 192 ülkeye kapıları açan Singapur, üst üste üçüncü kez dünyanın en güçlü pasaportu seçilerek bir rekor kırdı. Listenin sonunda ise sadece 24 ülkeye erişim sağlayabilen Afganistan yer alıyor. Henley & Partners CEO'su Juerg Steffen, bu durumu "hareketlilik uçurumu" olarak tanımlayarak, en üstteki ile en alttaki pasaport arasındaki farkın 168 ülkeye çıktığına ve küresel eşitsizliğin derinleştiğine dikkat çekti.

2026’nın en güçlü ilk 5 pasaportu: