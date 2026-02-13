  • BIST 12433.5
Az uyuduğumuzda neden daha enerjik hissederiz?

Çoğu zaman çok az uyuduğumuz bir gecenin sabahında, beklenmedik bir şekilde kendimizi aşırı enerjik ve "fazla canlı" hissederiz.
Az uyuduğumuzda neden daha enerjik hissederiz?

Normal şartlarda yetersiz uyku; odaklanma güçlüğü, sinirlilik ve halsizlik ile ilişkilendirilir. Ancak bazı sabahlar, sadece 3-4 saatlik uykunun ardından sanki çok iyi dinlenmişiz gibi bir enerji patlaması yaşarız. Bilim dünyası, bu "sahte dinçlik" halini beynin kriz anlarında salgıladığı nörotransmitterlerin bir yan etkisi olarak açıklıyor.

Dopaminin "sahte mutluluk" etkisi

Yetersiz uyku durumunda beyin, vücudu ayakta tutabilmek için ödül mekanizmasını tetikleyen dopamin hormonunu aşırı miktarda salgılamaya başlar. Yapılan araştırmalar, uykusuzluğun beynin mezolimbik yolunda dopamin artışına neden olduğunu gösteriyor. Bu durum, kişide geçici bir neşe, aşırı özgüven ve enerji artışı hissi yaratır. Ancak bu enerji, vücudun gerçekten dinlenmiş olmasından değil, beynin yorgunluğu maskelemesinden kaynaklanır.

Evrimsel bir miras: "Savaş ya da Kaç" modu

Az uykulu sabahlardaki enerjinin bir diğer sebebi ise vücudun stres moduna girmesidir. Beyin, uykusuzluğu hayati bir tehdit olarak algılar ve hayatta kalma içgüdüsüyle böbrek üstü bezlerinden adrenalin ve kortizol salgılatır. Bu kimyasal kokteyl, kalp atışını hızlandırır ve duyuları keskinleştirir. Evrimsel olarak atalarımızın tehlikeli ortamlarda uyanık kalmasını sağlayan bu mekanizma, modern insanda uykusuz bir gecenin sabahında "enerji patlaması" olarak kendini gösterir.

"Yalancı dinçlik" ne zaman biter?

Uzmanlar bu duruma "uyku borcu" (sleep debt) adını veriyor. Dopamin ve adrenalin etkisiyle yaşanan bu hiperaktif hal, genellikle öğleden sonra yerini ağır bir çöküşe bırakır. Vücut bu sahte enerjiyi tüketince, bilişsel fonksiyonlarda ani bir yavaşlama, dikkat dağınıklığı ve şiddetli uyku hali baş gösterir. Ayrıca, kronik uykusuzluk durumunda bu mekanizmaların aşınması; kalp rahatsızlıkları, anksiyete ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

