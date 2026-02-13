Gürkut: Kamu Hekim Yasası İçin Çalışmalar Başlıyor, Grev askıya Alındı

  • BIST 12433.5
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bakanlık yetkilileri, Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut ve yönetim kurulu üyeleri ile Burhan Nalbantoğlu Hastanesi başhekim ve yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün mesai sonrası gelişen görüşme ortamıyla Bakanlıkta uzun soluklu bir toplantı yapıldığını belirterek, görüşmenin son derece samimi, yapıcı, diyaloğa açık ve sürdürülebilir bir yapının yol haritasını ortaya koyma noktasında şekillendiğini ifade etti. Sendika Yönetim Kurulu ile geçmişten bu yana çok olumlu ve pozitif çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Dinçyürek, verilmek istenen mesajların sendika tarafından olumlu algılanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Tam mesaiye uyulması ve öğleden sonraya taşan poliklinik ve ameliyat hizmetlerinin halka verilmesi konusunda yapıcı bir tutum ortaya konduğunu belirten Dinçyürek, “Kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıdır. Kazanan ülkemizin sağlığıdır” dedi. Sendika yönetiminin geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağı pozitif katkı ve iş birliği için teşekkür eden Dinçyürek, herkesin ortak kaygısının ülke insanının sağlığı olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ile sağlık çalışanlarının, başta hekimlerin ortak kaygısının hastalara daha iyi hizmet vermek olduğunu ifade eden Dinçyürek, aynı şekilde hem Bakanlığın hem de sendikanın ortak paydasının sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin sıkıntıları, çalışma koşulları ve özlük hakları olduğunu dile getirdi. Bu noktada bir yol haritası ortaya çıktığını belirten Dinçyürek, çalışmaların takvimlendirilmiş plan çerçevesinde adım adım birlikte yürütüleceğini ve diyaloğun eskisinden çok daha hızlı ve yapıcı şekilde devam edeceğini söyledi. Dinçyürek, yapıcı toplantı dolayısıyla sendika yönetimine bir kez daha teşekkür etti.

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut ise bakanlıkla yapılan görüşmede kamu sağlık servislerinde verimliliğin artırılması için Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak ilgili birimlerle ve meslektaşlarla gerekli değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti. Bu süreçte Sağlık Bakanlığının kamudaki boş hekim kadrolarının münhallerinin açılması için çalışmaları hızlandıracağını belirten Gürkut, hekimliğin özerk bir meslek olması nedeniyle bağımsız bir kamu hekim yasası hazırlanması için önümüzdeki haftadan itibaren Bakanlık ve sendika yetkililerinin çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Hedeflerinin 1 Nisan 2026 tarihinde yasa çalışmasını Sağlık Bakanlığı bünyesinde teknik kurul aşamasına getirmek ve yasama yılı sonuna kadar Meclis’ten geçirmek olduğunu ifade eden Gürkut, masada oldukları süre boyunca grevi askıya aldıklarını duyurdu. Hizmetin yeniden başlaması ve hastaların daha fazla mağdur edilmemiş olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Gürkut, grev sürecine katılan üyelere, mücadeleye destek verenlere ve uzlaşı ortamının oluşmasına katkı koyan Sağlık Bakanı ile yetkililere teşekkür etti.

