Sakarya Belediye Başkanı Alemdar "DAÜ Mezunu değil" tartışması!

AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kuzey Kıbrıs medyasındaki Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezuniyetine ilişkin iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişte Alemdar’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduğu belirtiliyor. Ancak bir süredir KKTC basınında Alemdar’ın DAÜ mezunu olmadığı yönünde bazı haberler ve köşe yazıları yayımlanıyor.

Söz konusu iddialarda, üniversite arşivlerinde Alemdar adına mezuniyet kaydı bulunmadığı ileri sürüldü. Konuya ilişkin olarak DAÜ yönetimi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi veya Başkan Alemdar tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Tartışmanın önümüzdeki günlerde yapılacak olası açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

