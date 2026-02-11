İki sene sonra Ankara'da kritik görüşme: Erdoğan, 'Ege ve Doğu Akdeniz' dedi; Miçotakis'ten 'aynı mahallenin sakinleriyiz' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki tutumunu Yunanistan'la paylaştıklarının altını çizerek "Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun," dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de "Anlaşamadığımız bazı konular da var; Ege'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi. Bu konularla ilgili belki de uluslararası bir yargı organına başvurmak gerekebilir. Sayın Cumhurbaşkanı, ümit ediyorum ki bu konudaki iyimserliğinizi paylaşıyorum, şartlar ilerleme kaydetmek için uygun. Artık bizim ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu. Soru alınmayan basın toplantısının sonunda Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Bey" diye seslenerek "Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Bu coğrafyayı değiştiremeyiz ama bir ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzur ve refahı için çalışabiliriz. Venizelos ve Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu. Miçotakis, Erdoğan'ı bir sonraki görüşme için Yunanistan'a davet etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar için yapılan imza töreninin ardından Erdoğan ve Miçotakis ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Başbakan Sayın Miçotakis ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere YDİK'in 5. toplantısı için Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. Diyalog kanallarını açık tutma konusunda mutabakatımızı Atina Bildirgesi'yle kayıt altına almıştık.

Bugün de pozitif gündemler üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızı etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temaslarımızın bize zemin sunduğunu görüyoruz. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin, ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirmesini temenni ediyorum.

Erdoğan: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir

Geçen yıl 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bugün ayrıca İş Konseylerimiz de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler.

Sayın Başbakanla görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumumuzu açık ve samimi şekilde ele aldık. Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun.

Değerli dostum Kiryakos'la bu konuda hemfikir olduğumuzu gördüm. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü konusunda da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum.

Azınlıklar vurgusu

Terörle ve organize mücadele konusundaki beklentilerimizi sayın başbakanla bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Azınlık hakları dini özgürlükler ve eğitim haklarından yararlandırılmaları konusundaki beklentimizi paylaştık.

Erdoğan: Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıya

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıya. Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimize olduğunu düşünüyoruz.

Gazze'de ateşkes ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili aldığı son kararları reddediyoruz. Dünyanın önde gelen ülkeler gibi bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. 2025-2026 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini konseyin gündeminde tutacağına inanıyorum.

Erdoğan: Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için ne derece mühim olduğu ortada

Suriye'de istikrarın tesisi ve barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için ne derece mühim olduğu ortada. Suriye'nin birliği temelinde bileşenlerin kapsayısı bir anlayışla geleceğe yürümesini temenni ediyoruz.

İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum."

"Artık ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum"

Erdoğan'ın ardından sözü Yunanistan Başbakanı Miçotakis aldı. Miçotakis şöyle konuştu:

"Birlikte bölgemizin istikrarı için de çaba sarf etmek durumundayız. Bölgemizde çeşitli zor konular var. Anlaşamadığımız bazı konular da var; Ege'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi. Bu konularla ilgili belki de uluslararası bir yargı organına başvurmak gerekebilir. Sayın Cumhurbaşkanı, ümit ediyorum ki bu konudaki iyimserliğinizi paylaşıyorum, şartlar ilerleme kaydetmek için uygun.

Artık bizim ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum.

Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın tezleri malum ve net. Yeniden bir diyalog başlatılması için BM kararları imkan sağlamakta. Çözüm arayışları kesinlikle BMGK kararları doğrultusunda olacaktır.

Azınlık hakları konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'yla defaatle konuştuk. Bu konuda Lozan Anlaşması'nı baz alıyoruz. Trakya'daki Yunan müslümanlar büyük bir uyum içerisinde Hristiyanlarla bir arada yaşıyorlar. Türkiye'de, İstanbul'da Yunan azınlığın sayısı azalmış olsa da ülkenin sosyal hayatı açısından bir renk olmaya devam ediyor. İki ülke arasında bu köprü rolü görüyor.

Bölgemizdeki gelişmeler ve bazı uluslararası gelişmeler de gündeme geldi. Diplomasi ve uluslararası hukuka saygının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ukrayna'daki savaşın sonunu görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla mutabıkız ki Gazze'de ikinci tur barış görüşmeleri başlamalı.

"Yunanistan bir barış gücüdür"

Yunanistan istikrarlı bir şekilde iki devlet çözümünden yana. Bu çözümün yegane gerçekçi çözüm olduğunu savunuyoruz. Filistin tarafının yeni yönetimde yer almasını destekliyoruz. Ancak bunun yanında Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve bölgede terörün engellenmesinin de elzem olduğunu düşünüyoruz. Gazze'nin İsrail tarafından ilhakıyla ilgili olası bir adımı desteklemiyoruz. Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor.

Miçotakis: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş

Yunanistan bir barış gücüdür. Biz bütün komşularımızla samimi ilişkilerden yanayız. İstiyoruz ki başarılı olabileceğimiz yerlerde iş birliği yapabilelim. Bölgedeki istikrar konusunda iş birliği yapabiliriz. Türkiye-Yunanistan bölgenin iki önemli ülkesi olarak bölgedeki siyasi istikrarın tesisi anlamında, hem uluslararası hukuka saygı hem azınlıkların haklarına saygı bakımından iş birliği yapabilir. İki ülke Suriye konusunda iki ülke iş birliği yapabilir. Bu hem Türkiye'deki hem de Yunanistan'daki göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırabilir.

Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Bu coğrafyayı değiştiremeyiz ama bir ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzur ve refahı için çalışabiliriz. Venizelos ve Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak zorundayız. Yapıcı görüşmeler ve tartışmalar için teşekkür etmek istiyorum.

Bir sonraki YDİK toplantısı için sizi ve bakanlarınızı Yunanistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim."