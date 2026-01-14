  • BIST 12433.5
  • Altın 6433.38
  • Dolar 43.1703
  • Euro 50.3206
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Sıla Usar Ankara'da

»
CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
Sıla Usar Ankara'da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında konuşan İncirli, CTP ile CHP’yi bir araya getiren temel unsurun barış, adalet, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet mücadelesi olduğunu ifade etti. Bölge açısından istikrar ve barışın bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inandıklarını vurgulayan İncirli, bu çerçevede iki parti arasındaki ilişkilerin sadece nezaket ziyaretleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

İncirli, “Birbirimizle dayanışma içinde olmaya, fikir alışverişi yapmaya ve istişare etmeye devam edeceğiz. Bu temasların, ortak çalışma alanlarına evrilmesi bizim için son derece önemli ve özel bir arzu” dedi.

2026 yılına işaret eden İncirli, Kuzey Kıbrıs'ta erken genel seçim beklentisinin toplumda güçlü biçimde hissedildiğini belirtti. Mevcut yönetime yönelik ciddi bir güven sorunu yaşandığını ifade eden İncirli, CTP’nin bu süreçte iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sorumluluğu, uzlaşı kültürü içinde, diyaloğa açık bir anlayışla ve sosyal adaleti yeniden inşa edecek bir perspektifle üstlenmeye hazırız” diye konuştu.

CTP’nin, eşitlik, kardeşlik, karşılıklı saygı ve kurumsal iş birliği temelinde hem Türkiye ile ilişkilerin hem de siyasal partiler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi için azami çaba göstereceğini vurgulayan İncirli, CHP’nin demokratik sol ilkeler doğrultusundaki çalışmalarında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını da dile getirdi.

İncirli, açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmekten onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkanlık makamından gözaltına alınan Sadettin Saran adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi25 Aralık 2025 Perşembe 13:15
  • Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için serbest bırakma kararı19 Aralık 2025 Cuma 17:52
  • Gain Medya'ya 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' operasyonu16 Aralık 2025 Salı 09:48
  • TSK, Karadeniz'de İHA düşürdü15 Aralık 2025 Pazartesi 23:09
  • Manifest grubuna hapis cezası15 Aralık 2025 Pazartesi 15:26
  • ABD'li Büyükelçi Barrack'tan, Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güce dahil olması önerisi11 Aralık 2025 Perşembe 09:03
  • Diploma davası ertelendi, İmamoğlu yeni hâkime sert çıktı: Doğum belgemi ve askerliğimi de iptal edin!08 Aralık 2025 Pazartesi 19:30
  • İstanbul'da bahis operasyonunda yeni dalga: İşte isim isim gözaltı listesi05 Aralık 2025 Cuma 12:23
  • Ruşen Karakaya: İsias bir cinayettir, yeter artık!03 Aralık 2025 Çarşamba 14:59
  • Bizim için önemli olan, Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik Avrupa'da siyasi iradenin geri dönmesidir30 Kasım 2025 Pazar 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti