Sıla Usar Ankara'da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında konuşan İncirli, CTP ile CHP’yi bir araya getiren temel unsurun barış, adalet, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet mücadelesi olduğunu ifade etti. Bölge açısından istikrar ve barışın bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inandıklarını vurgulayan İncirli, bu çerçevede iki parti arasındaki ilişkilerin sadece nezaket ziyaretleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

İncirli, “Birbirimizle dayanışma içinde olmaya, fikir alışverişi yapmaya ve istişare etmeye devam edeceğiz. Bu temasların, ortak çalışma alanlarına evrilmesi bizim için son derece önemli ve özel bir arzu” dedi.

2026 yılına işaret eden İncirli, Kuzey Kıbrıs'ta erken genel seçim beklentisinin toplumda güçlü biçimde hissedildiğini belirtti. Mevcut yönetime yönelik ciddi bir güven sorunu yaşandığını ifade eden İncirli, CTP’nin bu süreçte iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sorumluluğu, uzlaşı kültürü içinde, diyaloğa açık bir anlayışla ve sosyal adaleti yeniden inşa edecek bir perspektifle üstlenmeye hazırız” diye konuştu.

CTP’nin, eşitlik, kardeşlik, karşılıklı saygı ve kurumsal iş birliği temelinde hem Türkiye ile ilişkilerin hem de siyasal partiler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi için azami çaba göstereceğini vurgulayan İncirli, CHP’nin demokratik sol ilkeler doğrultusundaki çalışmalarında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını da dile getirdi.

İncirli, açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmekten onur ve gurur duyduklarını ifade etti.