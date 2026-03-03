Pentagon'un ABD Kongresi'ne yaptığı İran itirafı ortaya çıktı

"Tahran'ın bize saldıracağına dair herhangi bir istihbarat yok"

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, pazar günü kapalı kapılar ardında ABD Kongresi üyelerini bilgilendirdi.

90 dakikadan fazla süren toplantıda ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin ulusal güvenlik komitelerindeki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yer aldı.

Reuters'ın iki kaynağına dayandırdığı habere göre Pentagon, İran'ın kendilerinden önce saldırı düzenlemeyi planladığını gösteren hiçbir istihbaratın ellerinde olmadığını söyledi. Diğer yandan İran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlerinin ABD çıkarlarına tehdit oluşturduğu da ifade edildi.

Donald Trump yönetimi yetkilileri, operasyon öncesinde muhabirlere yaptıkları açıklamalarda İran'ın Ortadoğu'daki ABD birliklerine "önleyici saldırı" yapabileceğini savunuyordu.

ABD Başkanı, Kongre'de salı günü yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Tahran yönetiminin "yakında ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirdiğini" öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın "gelecekte ABD anakarasına ulaşabilecek silahlar geliştirme yolunda" olduğunu savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bu iddialar üzerine "Uzun menzilli füzeler geliştirmiyoruz. Menzilimizi kasıtlı olarak 2 bin kilometrenin altında tuttuk. Bunları sadece kendimizi savunmak için kullanıyoruz" demişti.

Reuters cuma günü yayımladığı haberde, adlarının paylaşılmaması şartıyla konuşan üst düzey yetkililerin, Beyaz Saray'ın açıklamalarının istihbarat raporlarına dayanmadığını söylediğini bildirmişti.

Kaynaklardan biri, Çin veya Kuzey Kore'nin teknolojik destek sağlaması halinde bile İran'ın kullanılabilir bir kıtalararası balistik füze üretmesinin en az 8 yıl alacağını ifade etmişti.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın geçen yılki raporunda da İran'ın böyle bir füzeyi 2035'ten önce üretemeyeceği öngörüsü paylaşılmıştı.

Diğer yandan pek çok kişi, Trump'ın kendi ülkesinin anayasasını ihlal ederek İran operasyonuna giriştiğini vurguluyor.

ABD Anayasası, yalnızca ABD Kongresi'nin savaş ilanında bulunabileceğini ya da bunun için yetki verebileceğini açık bir şekilde belirtiyor.

Geçmişte benzer eylemlerin emrini veren diğer başkanlarla aynı yolu izleyen Trump yönetimiyse, yurtdışındaki Amerikan çıkarlarını korumak için başkomutana orduyu kullanma yetkisini sağlayan Anayasa'nın ikinci maddesine işaret ediyor.

Trump yönetiminin önceki ay Venezuela'ya ve geçen yaz İran'a düzenlediği operasyonlar da yetki tartışmalarına neden olmuştu.



Independent Türkçe, Reuters, AA

Derleyen: Eren Umurbilir