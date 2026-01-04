Maduro sonrası iktidarın kilit ismi: Delcy Rodriguez kimdir?

Babası Jorge Antonio Rodriguez, 1970’lerde devrimci Liga Socialista partisinin kurucularından olan solcu bir gerilla lideriydi. Ailesinin bu geçmişi, Rodriguez’in siyasi kimliğinin de temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD güçleri tarafından gözaltına alınan Nicolás Maduro’nun hâlâ ülkenin tek meşru devlet başkanı olduğunu söyleyerek Washington’dan gelen açıklamalara açıkça karşı çıktı. Rodriguez’in bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin 'yemin ettiğini' ve Venezuela’yı yönetmeye hazır olduğunu öne süren ifadeleriyle doğrudan çelişti. Trump ayrıca ABD’nin yakın gelecekte Venezuela’yı yöneteceğini savunmuştu.

Maduro’nun kendisine 'kaplan' diye hitap ettiği Rodriguez, iktidardaki sosyalist yönetimin en sert savunucularından biri olarak biliniyor. Siyasetteki en yakın çalışma arkadaşlarından biri de Ulusal Meclis Başkanı olan kardeşi Jorge Rodriguez. İki kardeş, Caracas’ta şekillenen iktidar yapısının kilit figürleri arasında yer alıyor.

56 yaşındaki Rodriguez, 18 Mayıs 1969’da Caracas’ta doğdu. Babası Jorge Antonio Rodriguez, 1970’lerde devrimci Liga Socialista partisinin kurucularından olan solcu bir gerilla lideriydi. Ailesinin bu geçmişi, Rodriguez’in siyasi kimliğinin de temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Hukuk eğitimi alan Rodriguez, Universidad Central de Venezuela’dan mezun olduktan sonra son on yılda hızla yükseldi. 2013-2014 yılları arasında İletişim ve Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı. Ardından 2014-2017 döneminde dışişleri bakanlığı koltuğuna oturdu. Bu dönemde Venezuela’nın Mercosur’dan (Güney Ortak Pazarı) askıya alınmasının ardından Buenos Aires’te düzenlenen bir toplantıya katılmaya çalışmasıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

2017’de, Maduro’nun yetkilerini genişleten ve muhalefetin sert tepkisini çeken Kurucu Meclis’in başına getirildi. Haziran 2018’de ise Maduro tarafından devlet başkan yardımcılığına atandı. Maduro, bu atamayı duyururken Rodriguez’i 'genç, cesur, bir şehidin kızı, devrimci ve binlerce mücadelede sınanmış' sözleriyle tanımladı.

Rodriguez’in devlet yönetimindeki etkisi, ekonomi alanındaki görevleriyle daha da arttı. Aynı anda hem maliye hem de petrol bakanlığı görevlerini üstlenmesi, onu Venezuela’nın ekonomik krizle mücadelesinde kilit bir aktör haline getirdi. Yüksek enflasyonu frenlemek amacıyla görece ortodoks ekonomik adımlar atması, özel sektörle ilişkilerde de belirleyici bir rol oynamasını sağladı.

Ağustos 2024’te Maduro, ülkenin en kritik alanı olan petrol bakanlığını da Rodriguez’e emanet etti. Bu görev kapsamında Rodriguez, ABD’nin Venezuela petrol sektörüne yönelik giderek sertleşen yaptırımlarını yönetmekle sorumlu oldu.

Maduro’nun yakalanmasının ardından Rodriguez, devlet televizyonunda yayımlanan bir sesli mesajla Washington’dan Maduro ve eşi Cilia Flores için derhal 'yaşadıklarına dair kanıt' talep etti. Ancak bu çağrıyı yaptığı sırada Rodriguez’in tam olarak nerede bulunduğu netlik kazanmadı. Rusya'da olduğu söylendi ancak bu iddia yalanlandı. Daha sonra da televizyon karşısına geçip en geniş resmi açıklamayı yapan yetkili oldu.

Bugün Delcy Rodriguez, yalnızca Maduro’nun en yakın müttefiki değil, aynı zamanda Venezuela’da iktidarın sürekliliği ve devletin nasıl yönetileceği sorusunun merkezindeki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.