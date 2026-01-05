  • BIST 11581.93
  • Altın 6115.903
  • Dolar 43.0433
  • Euro 50.3495
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Trump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

» »
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurgularken, Kolombiya için "hasta bir ülke" ifadesini kullandı.
Trump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Venezuela'daki askeri müdahalelerinin doğru ve haklı olduğunu savunan Trump, bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savundu.

Venezuela'daki güncel duruma ilişkin yapılacak çok iş olduğunu anlatan Trump, büyük Amerikan petrol firmalarının, bu ülkeye giderek burada milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, ülkedeki Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Venezuela'da kontrol bizde." dedi.

Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle işbirliği yapıyor." değerlendirmesini yaptı ancak detaylara girmedi.

Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağı "tehdidini" yineleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurguladı.

"Venezuela şu anda ölü bir ülke. Onu yeniden canlandırmalıyız. Altyapıyı yeniden inşa etmek için petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapması gerekecek ve şirketler de buna hazır." diyen Trump, Venezuela'daki petrolü istedikleri şekilde kullanmaya hakları olduğunu savundu.

Venezuela'da doğru zamanda seçimler yapılacak

Öte yandan Trump, bu ülkede ne zaman seçimlerin yapılabileceğine ilişkin soruları yanıtlarken, seçimler öncesinde yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

Trump, "Şu anda düzeltmemiz gereken çok şey var, ülke şu an kötü durumda, önce bunları düzeltip hazırlamalıyız. Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır." yorumunu yaptı.

Gerekirse ikinci saldırıyı yaparız

Trump, Maduro'yu alıkoydukları saldırı planında, "gerekmesi halinde ikinci bir saldırıya da hazırlık yaptıklarını", ancak ilk saldırıda Maduro'yu çıkarınca buna gerek kalmadığını ifade etti.

Venezuela yönetiminin, "uslu" davranmaması halinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurgulayan Trump, "Burası Venezuela, burası bizim bölgemiz." dedi.

İran'a yeni "tehdit"

Diğer yandan Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.

Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kolombiya hasta bir ülke

Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Kolombiya için "hasta bir ülke" ifadesini kullanan Trump, bu ülkeye yönelik olası bir saldırı ihtimali için "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Putin'in konutuna yönelik saldırı iddiası

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiasına çok temkinli yaklaştığını belirtti.

Trump, bu saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği iddiasına ilişkin, "Bu saldırının olduğuna inanmıyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve nisan ayında bu ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Venezuela topraklarının bombalanması ve devlet başkanının gözaltına alınması, kabul edilemez03 Ocak 2026 Cumartesi 21:00
  • Kolombiya lideri Petro: Kolluk kuvvetlerimiz sınır bölgesine konuşlandırılıyor03 Ocak 2026 Cumartesi 20:54
  • Çin: ABD’nin hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ihlal ediyor03 Ocak 2026 Cumartesi 20:51
  • ABD'nin Venezuela saldırısına tepkiler ne oldu?03 Ocak 2026 Cumartesi 20:32
  • ABD, Venezuela lideri Maduro'yu 'uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla' yargılayacak03 Ocak 2026 Cumartesi 20:29
  • Zohran Mamdani, Kuran'a el basarak New York belediye başkanlığına başladı01 Ocak 2026 Perşembe 13:03
  • Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor?25 Aralık 2025 Perşembe 17:24
  • The Economist'in 2026 kehaneti şaşırttı! Dünyayı büyük bir kırılma mı bekliyor?13 Kasım 2025 Perşembe 18:55
  • Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldı12 Kasım 2025 Çarşamba 09:35
  • Yükselen yeni kuşak Mamdani'nin New York'ta tarihi zaferi: Amerikan sosyalistleri hakkında neler biliniyor?06 Kasım 2025 Perşembe 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti