Az bulutlu ve rüzgar var

Meteoroloji Dairesine göre, bugün yer yer fırtınamsı rüzgâr; yarın sabah saatleri ise yer yer don bekleniyor.
Rapora göre, bölge periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu olacak.

Yarın, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don hadisesi bekleniyor; Pazar ve pazartesi günleri az bulutlu, öğle saatleri çok bulutlu; salı ve çarşamba günleri ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 13–16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.

