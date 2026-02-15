  • BIST 12433.5
Yalancı bahar bitiyor, yağmur yeniden geliyor

Salı ve çarşamba günleri yağmur ve fırtına bekleniyor
Yalancı bahar bitiyor, yağmur yeniden geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 14-20 Şubat tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, pazartesi parçalı bulutlu, salı ve çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece, pazartesi günü ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı ve çarşamba günleri ise fırtına şeklinde esecek.

