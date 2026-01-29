  • BIST 12433.5
  • Altın 7719.43
  • Dolar 43.4186
  • Euro 52.0703
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

Pazartesine kadar hava yağmurlu

» »
Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Pazartesi gününe kadar bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını, rüzgârın ise zaman zaman fırtınamsı eseceğini bildirdi.
Pazartesine kadar hava yağmurlu

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Pazartesi’ne kadar bölgede yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak-4 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu, Cuma ve Cumartesi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar hafif sağanak yağmurlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Cuma, Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuvvetli fırtına etkili oluyor22 Ocak 2026 Perşembe 10:41
  • Bugünden itibaren üç gün yağmur bekleniyor22 Ocak 2026 Perşembe 10:33
  • Bugün ve yarın yağmur bekleniyor21 Ocak 2026 Çarşamba 09:36
  • Hava nasıl olacak?20 Ocak 2026 Salı 09:55
  • Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece yükselecek19 Ocak 2026 Pazartesi 16:10
  • Yer yer don bekleniyor19 Ocak 2026 Pazartesi 09:29
  • Bugün ve yarın don bekleniyor15 Ocak 2026 Perşembe 09:55
  • En fazla yağış nereye düştü?13 Ocak 2026 Salı 13:59
  • Bugün yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor13 Ocak 2026 Salı 09:08
  • Yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor12 Ocak 2026 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti