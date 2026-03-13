*Karma evlilikler konusu AİHM gündemine alındı*

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, karma evliliklerden doğan çocukların hak mücadelesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemine alındığını açıkladı.
KTÖS, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Emekçileri Sendikası (KOOP-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) adına açıklama yapan Maviş, karma evliliklerden doğan çocukların "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlığına erişiminin engellenmesinin eşit yurttaşlık ilkesini zedelediğini söyledi.

Maviş, söz konusu durumun çocukların haklarına ve toplumsal adalet duygusuna ağır bir yük getirdiğini belirterek, bu nedenle yürütülen mücadelenin yalnızca bireysel bir mağduriyetin giderilmesi değil, temel hakların korunması bakımından kamusal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

-Eda Hançer Akkor adına yürütülen dosya AİHM gündemine alınacak

Sendikaların desteğiyle yürütülen Eda Hançer Akkor dosyasına atıfta bulunan Maviş, dosyada olumlu bir gelişme yaşandığını, taraflara yapılan bildirimle dosyanın bir sonraki inceleme aşamasına taşınarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine alınacağının duyurulduğunu söyledi.

-“Hukuki süreç işletilmeli”

Sürecin her aşamasında hukuki hassasiyetlerin ve kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkının gözetileceğini kaydeden Maviş, toplumu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Maviş ayrıca, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesine gösterilen gerekçelerin, ayrımcılık iddiaları bakımından ciddi soru işaretleri barındırdığını savunarak, hak arama özgürlüğü kapsamında hukuki yolların işletilmesinin ve bu başvuruların görünür kılınmasının önem taşıdığını ifade etti.

Maviş, henüz resmi vatandaşlık başvurusu yapmamış olanların gecikmeden başvurularını tamamlamaları, imkânı olan kişilerin ise kendi somut durumlarına uygun hukuki seçenekleri değerlendirmesi çağrısında da bulundu.

