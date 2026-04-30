Mahkeme kararını verdi: İBB davasında 15 tahliye

İBB davasının 30. duruşmasında savcı, Adem Soytekin’in de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında tahliye talebinde bulunmuştu. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ise 15 sanığın tahliyesine hükmetti.
TAHLİYE KARARI VERİLEN İSİMLER
Tahliye kararı verilen isimler arasında Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Nuri Cem Ceylan, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya yer aldı.
"BAYRAM ÖNCESİ TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK"
Mahkeme başkanı, kararın oybirliğiyle alındığını belirtti. Kurban Bayramı'ndan önce, bir kez daha tutukluluk değerlendirmesi yapılacak. Mahkeme başkanı, "Bayram öncesi 3 hafta için değerlendirme yapacağız" dedi.
