Hasipoğlu’ndan İşverenlere 1 Mayıs Çağrısı, işyerlerini kapatın

Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Mayıs nedeniyle işverenlere çağrı yaptı. Hasipoğlu, zorunlu hizmetler dışında iş yerlerinin gönüllü olarak kapanmasını istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda işverenlere çağrıda bulundu. Hasipoğlu, acil ve zorunlu hizmetler dışında kalan iş yerlerinin 1 Mayıs günü gönüllülük esasıyla faaliyetlerine ara vermesini istedi.

“1 Mayıs Emeğin ve Dayanışmanın Simgesidir”

Bakan Hasipoğlu, 1 Mayıs’ın yalnızca takvimde yer alan bir gün olmadığını belirterek, emeğin, alın terinin, üretimin ve toplumsal dayanışmanın simgesi olduğunu ifade etti.

Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm emekçilerin bu özel günde onurlandırılması gerektiğini vurguladı.

“Kepenkler Bir Günlüğüne Kapansın”

Hasipoğlu, işverenlere seslenerek zorunlu hizmetler dışındaki iş yerlerinin çalışanlarına bu günü bayram gibi yaşatması gerektiğini söyledi.

“Bir günlüğüne kepenklerin emeğe saygı için kapanması üretimin değerini azaltmaz, aksine emeğin değerini yüceltir” dedi.

Aidiyet ve Dayanışma Vurgusu

Bu yaklaşımın çalışan ile işveren arasındaki aidiyet duygusunu güçlendireceğini belirten Hasipoğlu, toplumsal dayanışmaya da katkı sağlayacağını ifade etti.

İş dünyasının bugüne kadar çalışma hayatına gösterdiği duyarlılığın 1 Mayıs’ta da devam edeceğine inandığını söyledi.

Çalışanlara Çift Mesai Ücreti Hatırlatması

Hasipoğlu, İş Yasası’nın 40. maddesine göre resmi tatil ve anma günlerinde çalışanların tatil yapma hakkı bulunduğunu hatırlattı.

1 Mayıs ve diğer resmi tatillerde çalışılması halinde çalışanlara yasal olarak ücretlerinin iki katı ödenmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Denetimler Sahada Yapılacak

Bakanlık ekiplerinin 1 Mayıs günü sahada olacağını açıklayan Hasipoğlu, uygulamaların yerinde takip edileceğini kaydetti.

İşverenlerin çalışan haklarına saygı göstererek yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğine inandığını söyledi.

“1 Mayıs’ı Hissedilen Bir Gün Yapalım”

Mesajının sonunda Hasipoğlu, tüm işverenleri gönüllü dayanışmaya katkı koymaya davet ederek, “Gelin bu yıl 1 Mayıs’ı yalnızca kutlanan değil, hissedilen bir gün yapalım” ifadelerini kullandı.

