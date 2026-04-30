Başbakan Üstel: Güçlü ekonomi, emeğin güçlü olduğu zeminde yükselir

Başbakan Ünal Üstel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

“Değerli emekçi kardeşlerim,

Alın teriyle üreten, emeğiyle ülkemizi büyüten tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.

Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, emeği yücelten, çalışanı koruyan ve üretimi büyüten bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışma hayatında adaleti güçlendirmek, çalışanlarımızın haklarını korumak ve refah seviyesini yukarı taşımak için önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle çalışanlarımızın alım gücünü korumaya, sosyal güvenlik sistemimizi daha sağlam bir yapıya kavuşturmaya ve iş hayatında istikrarı kalıcı hale getirmeye odaklandık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki güçlü bir ekonomi, ancak emeğin güçlü olduğu bir zeminde yükselir.

1 Mayıs, emeğe verilen değerin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir dayanışma günüdür. Bu anlayışla, çalışanlarımızın haklarını korumak ve çalışma barışını güçlendirmek bizim için bir sorumluluktur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde emeğin karşılığını bulduğu, çalışanlarımızın geleceğe güvenle baktığı bir yapı kurmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin büyümesi, kalkınması ve güçlenmesi sizlerin emeğiyle mümkündür.

Bu vesileyle, ülkemize değer katan tüm işçi ve emekçilerimize teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir gelecek diliyorum.”