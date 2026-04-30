  • BIST 14337.2
  • Altın 6726.03
  • Dolar 45.1799
  • Euro 52.9787
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Başbakan Üstel: Güçlü ekonomi, emeğin güçlü olduğu zeminde yükselir

» »
Başbakan Ünal Üstel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başbakan Üstel: Güçlü ekonomi, emeğin güçlü olduğu zeminde yükselir

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

 

“Değerli emekçi kardeşlerim,

Alın teriyle üreten, emeğiyle ülkemizi büyüten tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.

 

Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, emeği yücelten, çalışanı koruyan ve üretimi büyüten bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışma hayatında adaleti güçlendirmek, çalışanlarımızın haklarını korumak ve refah seviyesini yukarı taşımak için önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.

 

Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle çalışanlarımızın alım gücünü korumaya, sosyal güvenlik sistemimizi daha sağlam bir yapıya kavuşturmaya ve iş hayatında istikrarı kalıcı hale getirmeye odaklandık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki güçlü bir ekonomi, ancak emeğin güçlü olduğu bir zeminde yükselir.

 

1 Mayıs, emeğe verilen değerin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir dayanışma günüdür. Bu anlayışla, çalışanlarımızın haklarını korumak ve çalışma barışını güçlendirmek bizim için  bir sorumluluktur.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde emeğin karşılığını bulduğu, çalışanlarımızın geleceğe güvenle baktığı bir yapı kurmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin büyümesi, kalkınması ve güçlenmesi sizlerin emeğiyle mümkündür.

 

Bu vesileyle, ülkemize değer katan tüm işçi ve emekçilerimize teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir gelecek diliyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti