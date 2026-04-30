CTP'den 1 Mayıs yürüyüşü çağrısı: Sizi adaletin sesini dünyaya duyurmaya çağırıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla halka çağrı yaptı.

“Tüm halkımızı dayanışma ruhuyla mücadeleyi büyütmeye; 1 Mayıs’ta saat 17.30’da Kuğulu Park’ta buluşarak Ledra Palace’a yürümeye ve emeğin, barışın, adaletin sesini dünyaya duyurmaya çağırıyoruz” denilen açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Dünyada ve özellikle yakın coğrafyamızda savaşların insan hayatını hedef aldığı, yarattıkları krizlerin ise emekçileri, dar gelirlileri ve küçük işletmeleri ezdiği bir dönemden geçiyoruz.

Böyle bir zamanda krizlerin faturasının kırılgan gruplara kesilmesine izin vermeyeceğiz. Krizlerin sorumlusu emekçiler değildir.

Ülke insanımızın kaliteli, güvenli ve insanca bir yaşam sürebilmesi için gerekli önlemler alınmazken; hayat pahalılığının, kötü yönetimin ve sosyal adaletsizliğin bedeli çalışanlara, küçük işletmelere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve dar gelirliye yüklenemez.

Sosyal devletin görevi; emeği korumak, adaleti sağlamak ve kimseyi yoksulluğa, güvencesizliğe, çaresizliğe terk etmemektir.

CTP olarak emeğin değer bulduğu, güçlünün güçsüzü ezmediği, hakça bir düzen için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Dayanışmayı, adil paylaşımı, kooperatifçiliği, yerel üretimi ve toplumsal faydayı büyütmeyi; kamuda ve özel sektörde sendikal örgütlenmeyi güçlendirmeyi, ILO sözleşmelerinin tam uygulanmasını, çalışanlar arasındaki hak eşitsizliklerinin giderilmesini ve federal çözüm hedefini savunuyoruz.

Tüm halkımızı dayanışma ruhuyla mücadeleyi büyütmeye; 1 Mayıs’ta saat 17.30’da Kuğulu Park’ta buluşarak Ledra Palace’a yürümeye ve emeğin, barışın, adaletin sesini dünyaya duyurmaya çağırıyoruz.”