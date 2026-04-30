Çilek, fasulye, biber ve domateste uygunsuz bitki koruma tespit edildi

Haftalık gıda denetimi...
Çilek, fasulye, biber ve domateste uygunsuz bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi, çilek, fasulye ve biberde limit üstü, domateste de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi 24-30 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Gıda denetimlerinde, 21 ithal 31 yerli ürün numunesi Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre Devlet Laboratuvarı’nda değerlendirildi.

Buna göre, 21 ithal üründen 20’si temiz çıktı. SVS Tic. Ltd’ e ait ithal çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Öte yandan 31 yerli üründen 28’i temiz çıkarken, 2 numunede limit üstü, 1 numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü belirlendi.

Tatlısu’ da üretim yapan Eyüp Çil’e ait fasulyede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Mağusa’da üretim yapan Musa Gürbüz’e ait yeşil çarli biberde ve yine Mağusa’da üretim yapan Veli Piri’ ye ait domateste tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstünde olduğu belirlendi.

Her iki ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

