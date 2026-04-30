SON DAKİKA

“Ben Suçsuzum”

Asli Yetki Mahkemesi’nde görülen ve 30 yıl hapis cezasıyla sonuçlanan davaya ilişkin süreçte önemli bir duruşma daha geride kaldı.
"Ben Suçsuzum"

Mahkeme, dünkü oturumda savunma tarafının tanıklarını dinlerken, dava hitap aşamasına bırakıldı. Duruşma, 18 Mayıs tarihine ertelendi. Bu tarihte yapılacak hitapların ardından mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Dünkü duruşmada, 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Fatih Gazioğlu da tanık olarak dinlendi. Gazioğlu, mahkemede yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu savunarak, “Ben suçsuzum, çağırın o yargıçları gelsinler ve bu kararı nasıl verdiklerini bize açıklasınlar” ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında savunma avukatı Kıvanç Rıza’nın, Gazioğlu’na “Sen tutuklu olarak mı yargılandın?” sorusu yöneltmesi üzerine savcılık itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı kabul ederek söz konusu sorunun yanıtlanmasını engelledi.

Öte yandan, mahkemenin daha önce verdiği iki ayrı mahkumiyet kararında, Gazioğlu’nun cezaevinde bulunduğu süreçte öz oğluna yönelik cinsel istismar suçunu işlediğinin belirtildiği ifade edildi. Savcılığın, bu nedenle bazı soruların yanıtlanmasını istemediği değerlendiriliyor.

Duruşmada ayrıca tanık olarak dinlenen Avukat Kıvanç Manyera, mahkemenin verdiği iki farklı kararda yapılan değişiklikleri detaylı şekilde ortaya koydu ve sahte referanslara dikkat çekti.

Dava, 18 Mayıs’ta yapılacak hitapların ardından karara bağlanacak.

