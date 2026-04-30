  • BIST 14404.42
  • Altın 6739.75
  • Dolar 45.1775
  • Euro 52.8265
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

1 Kilo uyuşturucu ile yakalandı... "Bu iş için 500 euro aldım"

» »
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Litvanya vatandaşı I.B mahkemeye çıkarıldı.
1 Kilo uyuşturucu ile yakalandı... "Bu iş için 500 euro aldım"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 29 Nisan 2026 tarihinde, Lefkoşa’da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye turist olarak geçen zanlının kullanımında bulunan araçta şüphe üzerine yapılan aramada şoför koltuğunun altında yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden tanımadığı bir şahsın aracılığıyla güneydeki bir konumdan KKTC’ye getirmek için aldığını, bu iş için 500 Euro alacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 18 Nisan’dan 29 Nisan’a kadar 4 kilo uyuşturucu maddeyi dört ayrı tarihte getirip Lefkoşa’da dört ayrı konuma bırakıp, iki bin Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti