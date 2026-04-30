1 Kilo uyuşturucu ile yakalandı... "Bu iş için 500 euro aldım"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 29 Nisan 2026 tarihinde, Lefkoşa’da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye turist olarak geçen zanlının kullanımında bulunan araçta şüphe üzerine yapılan aramada şoför koltuğunun altında yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden tanımadığı bir şahsın aracılığıyla güneydeki bir konumdan KKTC’ye getirmek için aldığını, bu iş için 500 Euro alacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 18 Nisan’dan 29 Nisan’a kadar 4 kilo uyuşturucu maddeyi dört ayrı tarihte getirip Lefkoşa’da dört ayrı konuma bırakıp, iki bin Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.