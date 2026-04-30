SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

'Narko Takip Operasyonu': Uyuşturucu madde tasarrufundan 1 tutuklu

Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında ülkede turist olan bir kişi tutuklandı.
'Narko Takip Operasyonu': Uyuşturucu madde tasarrufundan 1 tutuklu

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"29.04.2026 tarihinde, Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında GKRY Bölgesinden KKTC'ye turist olarak geçen I.B.(E-38)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
