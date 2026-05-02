İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Tatar: Özersay'dan teklif aldım, elimi taşın altına koymayı düşünüyorum

Ülkemizi siyasi gündemi hareketlendiren iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’dan teklif aldığını doğruladı.
Tatar: Özersay'dan teklif aldım, elimi taşın altına koymayı düşünüyorum

Haber Kıbrıs’a konuşan Sibel Tatar, yaklaşık üç hafta önce Özersay tarafından kendisine siyasi bir teklif iletildiğini belirterek, şu anda karar aşamasında olduğunu söyledi.

Tatar, “Böyle bir dönemde ülkesini seven herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullanarak, siyasete sıcak baktığının sinyalini verdi.

Henüz net bir karar vermediğini ifade eden Tatar, kısa süre içerisinde Kudret Özersay’a yanıtını ileteceğini de sözlerine ekledi.

Son dönemde sosyal sorumluluk projeleri ve kamusal alandaki görünürlüğü artan Sibel Tatar’ın bu açıklaması, aktif siyasete girip girmeyeceği yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Gözler şimdi Tatar’ın vereceği nihai karara çevrildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
