Tatar: Özersay'dan teklif aldım, elimi taşın altına koymayı düşünüyorum

Haber Kıbrıs’a konuşan Sibel Tatar, yaklaşık üç hafta önce Özersay tarafından kendisine siyasi bir teklif iletildiğini belirterek, şu anda karar aşamasında olduğunu söyledi.

Tatar, “Böyle bir dönemde ülkesini seven herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullanarak, siyasete sıcak baktığının sinyalini verdi.

Henüz net bir karar vermediğini ifade eden Tatar, kısa süre içerisinde Kudret Özersay’a yanıtını ileteceğini de sözlerine ekledi.

Son dönemde sosyal sorumluluk projeleri ve kamusal alandaki görünürlüğü artan Sibel Tatar’ın bu açıklaması, aktif siyasete girip girmeyeceği yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Gözler şimdi Tatar’ın vereceği nihai karara çevrildi.