Erhürman’dan Rum liderliğine tepki: Ortamı zehirlemeyin

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, başından beri hem kamuoyunda hem de baş başa görüşmelerde, müzakere sürecine zarar verecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini dile getirdiklerini ifade etti. Sivil toplum toplantıları ve açılışlar gibi ortamlarda bu konuların gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Erhürman, “Ortamı zehirlemeyelim, suçlama oyunlarına girmeyelim diye uyardık” dedi.

Kendilerinin bu süreçte azami özen gösterdiğini kaydeden Erhürman, gelen açıklamaların büyük bölümüne yanıt vermemeyi tercih ettiklerini ancak Rum tarafının bu tutumu sürdürdüğünü ifade etti. İkili görüşmelerde gündeme gelmeyen iddiaların medya üzerinden dile getirildiğini belirten Erhürman, son olarak “müzakere masasındaki statü” konusunun gündeme taşındığını söyledi.

Rum liderliğinin masada “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” sıfatıyla yer aldığını ileri sürdüğünü kaydeden Erhürman, şu anda ortada henüz bir müzakere değil, yalnızca bir görüşme süreci bulunduğunu vurguladı. Erhürman, hangi masa olursa olsun tarafların “iki lider” olarak yer aldığının herkes tarafından bilindiğini ve Birleşmiş Milletler kayıtlarının da bunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bu tür açıklamaların amacını sorgulayan Erhürman, “Gerçekler ortadayken bu iddiaların bir kıymeti yok. Amaç çözüme katkı sağlamak mı?” ifadelerini kullandı.

Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bir provokasyonun başarılı olmasının tek yolu, karşı tarafın buna gelmesidir. Provokasyona gelmezseniz, sonuçsuz kalır” dedi.

Erhürman, görüşme masasındaki sürecin sabır, soğukkanlılık ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.