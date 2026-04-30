Ercan’da 209 bin dolarlık telefon vurgunu iddiası: Zanlı bir gün tutuklu

Ercan Havaalanı’nda 209 bin dolar değerinde 211 cep telefonunu gümrüğe beyan etmeyip sahte faturalar düzenlediği öne sürülen Çetin Karadeniz tutuklandı. Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlı için 1 gün ek tutukluluk kararı verdi.
“Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından itham edilerek tutuklanan Çetin Karadeniz mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının Ercan Havaalanı’nda adına kayıtlı NİDRAM Ticaret adına Dubai’den ithal etmiş olduğu toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonlarını gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve gümrük komisyoncusuna birbiriyle örtüşmeyen sahte faturalar ibraz ettiğini, ayrıca BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet sayıları ile modellerin de ithal edilen ürünlerden farklı olduğunu belirtti.

Polis, olayın 29 Nisan 2026 tarihinde bilgilerine geldiğini ve zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

