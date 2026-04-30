İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Özdemir Berova: Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir" dedi.
Özdemir Berova: Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir. Üretime, hizmete ve kamu düzeninin işleyişine katkı sağlayan tüm çalışanlarımız, ülkemizin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin, farklı alanlarda görev yapan tüm çalışan kesimlerin ortaya koyduğu çaba, toplumsal yapının ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

Çalışma hayatının dengeli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, tüm kesimlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, emeğe duyulan saygının korunması ve çalışma hayatının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, üretime ve toplumsal hayata katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

  Hasipoğlu'ndan İşverenlere 1 Mayıs Çağrısı, işyerlerini kapatın
  "Ben Suçsuzum"
  Dikmen'de Metehan ve Alayköy'de bugün elektrik kesintisi yapılacak
  'Narko Takip Operasyonu': Uyuşturucu madde tasarrufundan 1 tutuklu
  Çeler: Gençler konuşmayacak, bu ülkeyi yönetecek
  Turanlı: Kıbrıs halkına Kıbrıs'ın altın anahtarını verdik
  Denktaş'tan Fransa'nın Güney Kıbrıs'a asker konuşlandırmasına yönelik eleştiri...
  İncirli: Şeffaf ve katılımcı bir yönetim kuracağız
  Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği: Külliyedeki Dünya Sanat Günü organizasyonunun parçası olmayacağız
  Taksicilerden Arıklı'ya tepki, ciddi eylemler olacak!
