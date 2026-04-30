Özdemir Berova: Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir" dedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Emek, toplumsal ve ekonomik hayatın ortak değeridir. Üretime, hizmete ve kamu düzeninin işleyişine katkı sağlayan tüm çalışanlarımız, ülkemizin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin, farklı alanlarda görev yapan tüm çalışan kesimlerin ortaya koyduğu çaba, toplumsal yapının ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

Çalışma hayatının dengeli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, tüm kesimlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, emeğe duyulan saygının korunması ve çalışma hayatının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, üretime ve toplumsal hayata katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”