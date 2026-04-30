Alayköy’de alkollü sürücü kaza yaptı

Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün neden olduğu çarpışma sonrası olay büyüdü.

Polis açıklamasına göre, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde, İsmail Kansu (E-46) 397 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HT 058 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan FS 513 ve VS 428 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan VS 428 plakalı araç ise RF 723 plakalı araca da çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Alkollü sürücü İsmail Kansu, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Öte yandan kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan E.K. (E-48) ise 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, çarpılan araç sahipleriyle yaşanan tartışmada S.Y. (E-58) ile F.Y. (K-53)’yi darp etti.

Küfür edip bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen E.K., suçüstü tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.