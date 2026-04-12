Gönyeli Barajı’nda dayanışma yürüyüşü: İyilik birlikte büyüdü

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, GABFest 2026 kapsamında Gönyeli Barajı’nda düzenlenen “Kır Yürüyüşü”nün yoğun katılım ve güçlü dayanışma mesajlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Amcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin yalnızca bir yürüyüş olmadığını, aynı zamanda iyilik, sevgi ve dayanışmanın büyüdüğü anlamlı bir buluşma olduğunu vurguladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşların katılımıyla oluşan kalabalığın, kentte birlik ve beraberliğin güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

“Her adım bir umuda dönüştü”

Yürüyüşün, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlendiğini kaydeden Amcaoğlu, atılan her adımın bir çocuğun umuduna ve bir ailenin gücüne katkı sağladığını ifade etti.

Katkı koyanlara teşekkür

Amcaoğlu, organizasyona destek veren Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Radyo Juke ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, sahada görev alan ekiplerin özverili çalışmalarının etkinliğin başarısında önemli rol oynadığını belirtti.

Etkinliğin uzun süre hafızalarda yer edecek nitelikte olduğunu dile getiren Amcaoğlu, “Bu kentte iyilik, birlikte yürüdükçe çoğalıyor ve doğa dostu adımlarla güçleniyor” ifadelerini kullandı.