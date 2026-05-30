İran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Suica: Kıbrıs sorununun çözümünü her aşamada desteklemeye hazırız

Avrupa Komisyonu Akdeniz Komiseri Dubravca Suica, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununun çözümünü her aşamada aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.
Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Akdeniz Komiseri Dubravca Suica’nın gazeteye verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununun çözümüne gidecek süreci her aşamasında aktif ve yapıcı bir şekilde desteklemeye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Habere göre Suica, perşembe günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı çerçevesinde verdiği röportajda; Türkiye’deki temaslarına değinerek, “Türkiye’nin AB’nin önemli bir ortağı olduğunu, Akdeniz’deki istikrarın, güvenliğin ve uzun vadeli barışın sağlanması için yakın iş birliğinin gerekli olduğunu ve Orta Doğu’daki sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması yönünde ortak vizyonu paylaştıklarını” ifade etti.

AB’nin istikrarlı ve güvenli bir bölgeden ve Türkiye’yle uluslararası hukuk temelinde karşılıklı ve sürekli iş birliğine dayanan bir ilişki geliştirilmesinden stratejik fayda sağlayacağını belirten Suica, bunun tüm komşu ülkelerle iyi ilişkilerin korunmasını da içerdiğini vurguladı.

Suica, AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşünün ise “bütünlüklü bir çözüm amacıyla BM çatısı altındaki resmi müzakerelerin desteklenmesi yönünde olduğunu da ifade etti.

Suica, söyleşisinin devamında ise AB’deki demografik yapı değişiklikleri, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı gibi konularda açıklamalarda bulundu.

