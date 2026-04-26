Holguin, Guterres'le görüştü :Kıbrıs sorununda hareketlilik bekleniyor

Holguin, Guterres'le görüştü: "Kıbrıs için Temmuz'da yeni girişim hazırlığı ele alındı; Türkiye de hazır"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, geçtiğimiz hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le iki kez bir araya geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in biri Çarşamba diğeri ise Cumartesi günü olmak üzere iki kez BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Antalya’da açıkladığı, Temmuz ayında Kıbrıs sorununda bir girişimin başlatılması ön hazırlıklarının New York’ta gerçekleşen görüşmelerde ele alındığını belirtti.

Gazete, Guterres’in yakın geçmişte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’nin yeni bir girişime hazır olduğu mesajını aldığı iddiasını da hatırlattı.

