Maria Angela Holguin 6 Haziran'da Kıbrıs'a geliyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 6 Haziran’da Kıbrıs'a geleceği ve 8 Haziran’da liderlerle ayrı ayrı görüşeceği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 6 Haziran’da Kıbrıs’a geleceği haberi bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi “Maria Angela Holguin 8 Haziran’da Liderlerle Ayrı Ayrı Görüşüyor- Bu kez Asgari Düzeyde Stratejik Bir Anlaşmaya Varmak Amacıyla Geliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterini Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, dört ay aradan sonra, Kıbrıs’a geleceğini ve liderlerle 8 Haziran’da ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, Holguin’in, bölgede on gün kadar kalacağını, liderlerin dışında başka müdahil taraflar ve kişilerle de temaslarda bulunacağını belirtti.

Holguin’in Kıbrıs ziyaretinin ardından Atina ve Ankara’ya da gideceğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından Holguin’in, "stratejik bir anlaşma veya en azından, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin süreci harekete geçirmesi mümkün olan, sert ifadelerle kaleme alınmış ortak bir açıklama için perspektiflerin bulunup bulunmadığı konusunda liderlerin nabzını yoklayacağını" ifade etti.

Ηolguin’in, liderlerin, teknik komitelerin ve sivil toplum örgütlerinin temasları çerçevesinde hem öze dair konularda hem de Güven Yaratıcı Önlemlerde kaydedilen ilerlemeyi-varsa- değerlendirmeye çalışacağını belirten gazete, Holguin’in ayrıca olası yeni adımları da ele alacağını yazdı.

Gazete, Holguin’in liderlerle yapacağı temasların gidişatına göre iki liderin katılımıyla üçlü bir görüşme yapma olasılığını da ihtimal dışı bırakmadığını belirtti.

Habere göre böylesi bir görüşme en son 28 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Alithia gazetesi haberi “Holguin’in Kıbrıs’a Gelişi 6 Haziran…İki Liderle Ayrı Ayrı Görüşmeler Planladı”  başlığıyla verirken Haravgi gazetesi ise “Holguin, 6 Haziran’da Kıbrıs’ta” başlığını kullandı.

