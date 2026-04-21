Hristodulidis, Lacroix ile görüştü

BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.
“Alphanews” haber sitesine göre Hristodulidis görüşmede Kıbrıs sorununa yönelik çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için sahada ve özellikle de ara bölgede uygun koşullar olması gerektiğini dile getirdi.

BM’nin Kıbrıs sorununa gösterdiği ilgiden ötürü Lacroix’ya teşekkür eden Hristodulidis, sahadaki koşullar konusunun kendilerini meşgul eden bir konu olduğunu ve bunu BM’yle istişare etmek istediklerini vurguladı.

Habere göre Lacroix ise görüşmede, Kıbrıs sorununda BM’ye verdiği destekten dolayı e Hristodulidis’e teşekkürlerini iletti ve  BM’nin mümkün olan her türlü yardımı yapma taahhüdünün devam ettiğini. Lacroix koşulların ise mümkün olan en sakin halde olması gerektiğini ifade etti.

