Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşme saat 15.00’da başladı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşme saat 15.00’da başladı.
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