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Nikos Hristodulidis, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi üyeleriyle gelişmeleri değerlendirdi

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Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum üyeleriyle bir araya gelerek komitenin çalışmalarını ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Nikos Hristodulidis, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi üyeleriyle gelişmeleri değerlendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin Kıbrıs Rum üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi ile gerçekleştirdiği görüşmenin; Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleştirildiğine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis görüşme kapsamında teknik komitenin yaptığı önemli çalışmanın da herkes tarafından kabul edildiğini söyledi.

Hristodulidis, “İlk baştan itibaren bunu kabul ettik, nihayetinde Kıbrıs Türk tarafı da kabul etti ve Birleşmiş Milletler, kendileri ve Avrupa Birliği gibi, bu komiteye çok yatırım yapıyor” şeklinde konuştu.

Komite üyelerinin, Ürdün ve Brüksel’e yapılan iki seyahat hakkında kendisine bilgi vermesini de talep eden Hristodulidis, resmi olarak müzakere masasına koyacakları belirli önerilerle, komite üyelerinin çabasını daha fazla nasıl destekleyebileceklerini de görmek istediğini ifade etti.

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