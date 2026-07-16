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Guterres'in 27-28 Temmuz'da Kıbrıs'a geleceği iddia edildi

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Rum basını Guterres'in 27-28 Temmuz'da Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini iddia etti.
Guterres'in 27-28 Temmuz'da Kıbrıs'a geleceği iddia edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Kıbrıs konulu kapalı oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a ilişkin son raporlarını ele alacak.

Diplomatik çevrelerde, önümüzdeki haftalarda Kıbrıs konusunda yeni temasların yaşanabileceğine yönelik beklentilerin arttığı belirtilirken, Guterres'in ay sonuna doğru adaya gelebileceğine ilişkin haberler de Rum basınında geniş yer buldu.

HOLGUÍN'İN AY SONUNDA KIBRIS'A DÖNMESİ BEKLENİYOR

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve aynı zamanda BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Kassim Diagne, Güvenlik Konseyi üyelerine kapalı istişare toplantısında Guterres'in İyi Niyet Misyonu ile UNFICYP'e ilişkin son raporları hakkında bilgi verecek.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) aktardığı bilgilere göre, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar kapsamında önümüzdeki haftalarda diplomatik hareketliliğin artması bekleniyor. Bu çerçevede, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'in ay sonu içerisinde yeniden Kıbrıs'a dönmesi öngörülüyor.

RUM BASINI: GUTERRES'İN ZİYARETİ KESİNLEŞTİ

Rum basınında yer alan haberlerde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de aynı dönemde Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştireceği öne sürüldü.

Cyprus Mail, Guterres'in 27-28 Temmuz tarihlerinde adaya gelmesinin beklendiğini, ziyaret kapsamında Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman'la ayrı ayrı ve ortak görüşmeler yapmasının planlandığını yazdı. Haberde ayrıca Guterres'in iki toplumlu teknik komiteler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Philenews ise Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin artık kesinleştiğini, yalnızca ziyaret tarihinin netleştirilmesinin beklendiğini ileri sürdü. Haberde, ziyaretin amacının Kıbrıs sorununda uzun süredir devam eden tıkanıklığı aşmak ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik süreci hızlandırmak olduğu belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in de Kıbrıs sorununda kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanacağını açıkladığı aktarıldı.

2010'DAN BU YANA BİR İLK OLABİLİR

Öte yandan Philenews'in haberine göre, ziyaretin gerçekleşmesi halinde Guterres, 2010 yılından bu yana Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olacak. Son olarak dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Ocak 2010'da adaya gelmişti.

Haberde ayrıca geçmişte BM Genel Sekreterlerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerin Kıbrıs müzakere sürecinde önemli dönüm noktalarına sahne olduğu hatırlatıldı. Kurt Waldheim'ın 1979 ziyaretinde Kiprianu-Denktaş On Maddelik Anlaşması'nın imzalandığı, Kofi Annan'ın ise 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği ziyaretlerin Annan Planı sürecine zemin hazırladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Buna karşın BM tarafından Guterres'in olası Kıbrıs ziyaretiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki görüşmeler, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta BM parametreleri temelinde müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik girişimlerini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor. Rum basının dayandırdığı diplomatik kaynaklar, Güvenlik Konseyi toplantısı, Holguín'in yeniden adaya gelmesi ve Guterres'in olası ziyaretiyle birlikte Kıbrıs sorununda önümüzdeki haftalarda diplomatik temasların yoğunlaşabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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