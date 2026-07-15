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Hristodulidis: “Fidan ile görüşmemiz yapay zekâ ürünü değil”

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Paris'te Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü yönündeki haberlerin yapay zekâ ile oluşturulduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Hristodulidis: “Fidan ile görüşmemiz yapay zekâ ürünü değil”

Hristodulidis, Bastille Günü kutlamaları sırasında Fidan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bunu gösteren video ve fotoğrafların kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. 

Son günlerde sosyal medyada ve bazı çevrelerde, Paris'teki temaslara ilişkin görüntülerin yapay zekâ ile üretildiği öne sürülmüştü. İddialara yanıt veren Hristodulidis, "Bu görüntüler yapay zekâ ürünü değil. Sayın Fidan ile ayaküstü de olsa bir görüşme gerçekleştirdik ve bu herkesin görebileceği şekilde kayda geçti." ifadelerini kullandı. 

Hristodulidis, görüşmenin kapsamlı bir müzakere olmadığını ancak iki taraf arasında kısa bir sohbet gerçekleştiğini vurguladı. Rum basınında yer alan haberlere göre görüşmede Kıbrıs meselesi ile Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gündeme geldiği ileri sürülüyor. Ancak Rum hükümet kaynakları, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. 

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