Ataoğlu'ndan seçim sonrası CTP ile ortaklığa yeşil ışık mı?

Ataoğlu, siyasette kutuplaşmanın değil, ortak aklın ve iş birliğinin öne çıkması gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

“Demokrat Parti denge unsuru olmaya devam edecek”

Kıbrıs TV'de siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin hükümetlerde üstlendiği yapıcı rolü bundan sonra da sürdüreceğini belirtti.

Parti olarak ülkenin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti her zaman uzlaşının ve istikrarın adresi olmuştur. Bundan sonra da aynı sorumluluk anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Ataoğlu, siyasette kutuplaşmanın değil, ortak aklın ve iş birliğinin öne çıkması gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.