  • BIST 14079.97
  • Altın 6094.29
  • Dolar 47.0228
  • Euro 53.7502
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Ataoğlu'ndan seçim sonrası CTP ile ortaklığa yeşil ışık mı?

» »
Ataoğlu, siyasette kutuplaşmanın değil, ortak aklın ve iş birliğinin öne çıkması gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.
Ataoğlu'ndan seçim sonrası CTP ile ortaklığa yeşil ışık mı?

“Demokrat Parti denge unsuru olmaya devam edecek”

Kıbrıs TV'de siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin hükümetlerde üstlendiği yapıcı rolü bundan sonra da sürdüreceğini belirtti.

Parti olarak ülkenin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti her zaman uzlaşının ve istikrarın adresi olmuştur. Bundan sonra da aynı sorumluluk anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Ataoğlu, siyasette kutuplaşmanın değil, ortak aklın ve iş birliğinin öne çıkması gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Atan: Asgari ücret, insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir düzeyde belirlenmeli15 Temmuz 2026 Çarşamba 10:47
  • Tümer: Güney Kıbrıs, EVKAF’ın camileri topluca ziyaret etme talebini reddetti15 Temmuz 2026 Çarşamba 09:26
  • Hava sıcaklığı 37-40 derece dolaylarında seyrediyor15 Temmuz 2026 Çarşamba 08:44
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Temmuz 2026 Çarşamba 08:25
  • Seçim tarihi 20 Temmuz'dan sonra netleşecek14 Temmuz 2026 Salı 21:05
  • Balıkçılık sektörünün mevcut durumu Laguna’da masaya yatırıldı14 Temmuz 2026 Salı 12:03
  • Erhürman: Türkiye’nin KKTC için yaptığını Türk devletlerinden beklemek gerçekçi değil14 Temmuz 2026 Salı 11:04
  • KIB-TEK’ten 25 bin adet led sokak aydınlatma armatürü yatırımı14 Temmuz 2026 Salı 11:02
  • KAYAD: Lapta'daki cinsel taciz iddiasında mağdur çocuk sayısı yediye yükseldi14 Temmuz 2026 Salı 09:10
  • YDP seçim kampına giriyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti