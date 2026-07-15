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Seçime doğru... YDP'den UBP'ye tepki...

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YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, UBP'nin seçim billboardlarında hükümet icraatlarının yalnızca UBP'nin başarısı gibi sunulduğunu savunarak, koalisyon ortaklarının görmezden gelindiğini öne sürdü.
Seçime doğru... YDP'den UBP'ye tepki...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, yazılı bir basın açıklaması yaparak Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçim kampanyasında kullandığı billboard ve afişleri eleştirdi.

Yılmaz, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte UBP'nin reklam çalışmalarını artırdığını belirterek, mevcut hükümet döneminde hayata geçirilen projelerin yalnızca UBP'nin eseriymiş gibi kamuoyuna sunulduğunu iddia etti.

Açıklamasında, Ercan Havalimanı'nın açılması, yol projeleri, Girne Antik Limanı ve fiber altyapı yatırımları gibi çalışmaların propaganda materyallerinde yalnızca UBP ile özdeşleştirildiğini savunan Yılmaz, koalisyon ortakları olan Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) ise tamamen yok sayıldığını öne sürdü.

Yılmaz, "Bu hükümet döneminde yapılanlar" ifadesiyle bir tanıtım yapılmasının daha doğru olacağını belirterek, "Her şeyi UBP yapmış gibi propaganda yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan "Atak" sloganlı billboardları da hatırlatan YDP Genel Sekreteri, söz konusu kampanyanın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a oy kaybettirdiğini ileri sürdü.

Yılmaz, açıklamasının sonunda UBP'nin koalisyon ortaklarını yok sayan propaganda anlayışını en kısa sürede sonlandırmasını temenni ettiklerini ifade etti.

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