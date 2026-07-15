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Independent tarafından yayınlanan çözüm planını kesin bir dille reddetti

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Hristodulidis’ten Kıbrıs açıklaması: “Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak”
Independent tarafından yayınlanan çözüm planını kesin bir dille reddetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini açıkladı. Hristodulidis, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü girişim kapsamında diplomatik temasların sürdüğünü belirterek, sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. 

Rum basını Philenews’in haberine göre Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin “önümüzdeki günlerde daha görünür hale geleceğini” ifade etti. Rum lider, ancak sürecin detayları hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. 

“Independent’ın planı gerçek değil”

Hristodulidis, İngiliz gazetesi The Independent tarafından yayımlanan ve BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in daha esnek bir federasyon modeli üzerinde çalıştığını öne süren haberi de kesin bir dille reddetti. 

Rum lider, söz konusu haberin içerdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, Kıbrıs çözüm çerçevesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeli olduğunu yineledi. 

BM girişimi ve genişletilmiş konferans hazırlığı

Kıbrıs sorununda son dönemde artan diplomatik hareketlilik dikkat çekiyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimi kapsamında taraflarla temasların sürdüğü, hedefin ise gayriresmî genişletilmiş bir konferansın toplanarak müzakerelerin yeniden başlatılması olduğu belirtiliyor. 

Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de daha önce yaptığı açıklamada, BM girişiminin amacının müzakereleri kaldığı noktadan yeniden başlatmak olduğunu ifade etmişti. 

Çözüm planı iddiası gündem yaratmıştı

The Independent gazetesi, BM’nin Kıbrıs sorununda 52 yıllık çıkmazı aşmak amacıyla önceki modellerden farklı, daha esnek bir çözüm üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Haberde, tarafların farklı yorumlayabileceği daha gevşek bir federal yapının gündeme gelebileceği öne sürülmüştü. 

Ancak Hristodulidis, bu iddiaların aksine mevcut müzakere zemininin değişmediğini ve Rum tarafının BM kararları temelindeki federasyon modelinden vazgeçmediğini vurguladı. 

Diplomasi trafiği yoğunlaşıyor

Son haftalarda Hristodulidis ile Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman arasındaki temasların yanı sıra, BM ve Avrupa Birliği kanallarında da yoğun bir diplomasi yürütüldüğü belirtiliyor. Hristodulidis daha önce, 2026 yılı içinde somut gelişmeler yaşanabileceğini ve BM girişiminin yeni bir fırsat oluşturduğunu söylemişti. 

 

Kaynak: Philenews / The Independent değerlendirmeleri (en.philenews.com)

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